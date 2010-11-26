Львівщина вшанує жертв Голодомору зупинкою підприємств

27 листопада на Львівщині відбудуться заходи із вшанування пам`яті жертв Голодомору.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, у рамках заходів, о 16.00, на Львівщині буде «хвилина мовчання» - зупинка роботи в органах влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, установах та організаціях (крім підприємств, де це не допускається за технологією виробництва), руху громадського та приватного транспорту з подаванням відповідних звукових сигналів.

О 16.01, під церковні дзвони у всіх містах області розпочнеться акція «Засвіти свічку!».