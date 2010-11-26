Вибухівка спрацювала в руках у жінки-юрисконсульта

Невідомий злочинець скоїв замах на життя юрисконсульта одного з одеських підприємств: вночі у вікно квартири, де вона проживає, зловмисник кинув камінь, розбивши скло, а потім закинув усередину саморобний вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ облУВС, «унаслідок вибуху 51-річна юрист одержала травми черевної порожнини, правої руки і була госпіталізована. Порушено кримінальну справу за фактом вибуху в квартирі першого поверху одного з житлових будинків на вулиці Запорізькій», ведеться пошук злочинця.

У свою чергу, «фахівці вибухотехнічної служби і експерти-криміналісти встановлюють тип вибухового пристрою і склад вибухової речовини, що викликало також пошкодження стін квартири”.

Наслідки вибуху було посилено самою постраждалою, вважають фахівці, оскільки вона спробувала викинути у вікно вибуховий пристрій, але не встигла це зробити до моменту вибуху.