Відкрилася виставка «Страчені голодом: невідомий геноцид українців»

У Рівному в Народному домі напередодні 77-х роковин Голодомору з ініціативи обласної організації Української народної партії відкрито виставку «Страчені голодом: невідомий геноцид українців», підготовлену Міжнародним благодійним фондом «Україна 3000».

Як повідомила УНІАН голова обласної організації УНП Світлана НІКОЛІНА, цю виставку згодом буде показано у навчальних закладах області.

Також завтра, 27 листопада, на майдані Незалежності у Рівному відбудеться акція «Запали свічу» і мітинг-реквієм, про участь у якому заявили ряд політичних і громадських організацій обласного центру.

Очікується, що у заході візьмуть участь також представники міської влади.

Представники обласної влади наразі публічно не заявили про свою участь у заходах із вшанування пам`яті жертв Голодомору. На сайті ОДА розміщено лише повідомлення про згадану виставку в Народному домі.

Водночас напередодні роковин Голодомору керівництву районів, міст, селищ і сіл області надійшов лист за підписом заступника голови облдержадміністрації Олексія ГУБАНОВА про необхідність організувати скорботні заходи і взяти в них участь. Зокрема, йдеться про проведення інформаційно-просвітницьких кампаній у ЗМІ, приспущення у цей день державних прапорів, покладання квітів до пам’ятних знаків жертвам Голодомору, проведення хвилини мовчання, богослужінь у храмах тощо.

«Голодомор – жахлива сторінка в історії Українського народу, катастрофа планетарного масштабу», – наголошується, зокрема, у листі з ОДА.