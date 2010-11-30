З українського ринку йдуть два європейські банки?

Відхід з українського ринку двох європейських банків не матиме серйозних наслідків для ринку.

Таку думку висловили експерти в опитуванні, проведеному Інститутом Горшеніна, щодо інформації про те, що два європейські банки (британський банк HSBC і польський Pekao, що входить до фінансової групи UniCredit) можуть піти з українського ринку банківських послуг. Крім цього у глобальному рейтингу конкурентоспроможності, проведеному Світовим економічним форумом (СЕФ), за показником «надійність банківської системи» Україна посіла останнє місце.

Провідний радник Європейського банку реконструкції і розвитку Антон УСОВ вважає, що відхід HSBC і Pekao не спричинить серйозних наслідків, оскільки в Україні ці банки не є великими ані за значущістю, ані за обсягом операцій. «Стратегічні гравці залишаються. Ми працюємо з найбільшими банками. Мало того, що вони не збираються йти, вони нарощують свій капітал», - сказав експерт.

Він також скептично оцінив дані рейтингу СЕФ. «Якби ми, як найбільші у країні, не були упевнені в системі, ми б банки тут не підтримували. А минулого року ми вклали близько мільярда доларів у капітал цілого ряду найбільших банків, які тут працюють», - сказав А.УСОВ.

За його словами, Україна володіє досить розвиненою і потужною банківською системою. «Система є, система діє, великі і найбільші банки тут на ринку - вони вистояли і продовжують функціонувати. У капітал цих банків входять зарубіжні акціонери, вони їх підтримали, тому причин для занепокоєння я не бачу», - сказав А.УСОВ.

Аналітик інвестиційної групи «Сократ» Олександр САЛІВОН вважає, що зарубіжним банкам, що йдуть з українського ринку, не вдалося зайняти сильні позиції, і вони розглядають альтернативи в країнах Африки і Сходу, де потенціал зростання може бути вищим, ніж в Україні.

Він також не згодний з даними рейтингу Світового економічного форуму. «Рейтинг банківської системи, згідно зі звітом СЕФ, ґрунтується на таких показниках, як рівень регулювання і прозорість системи, а також доступності капіталу. Ми вважаємо, що дані показники не можуть комплексно відобразити рівень надійності і стабільності банківської системи. Крім того, згідно з рейтингом ВЕФ, банки більшості країн Африки і Близького Сходу значно більш перспективні, конкурентоспроможні і надійні, ніж банки Росії і України. Виходячи з поточних показників, ми можемо зробити протилежний висновок», - сказав О.САЛІВОН.

Крім того, він прогнозує помірні темпи відновлення банківського сектору. «Активи банків за підсумками 2010 року зростуть на 7,4%, кредити юридичним особам зростуть на 16%, а статутний капітал додасть 19%. Висхідні тенденції показників банків триватимуть і в 2011 році», - вважає О.САЛІВОН.

Аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Микита МИХАЙЛИЧЕНКО вважає, що британський HSBC, одержавши наприкінці 2008 року банківську ліцензію в Україні, не встиг зробити навіть перші кроки з розвитку бізнесу. «Вже тоді було зрозуміло, що банк не планує розвивати повноцінний банківський бізнес в Україні на фоні кризи, що розгортається. Намір польського Pekao вийти з України виглядає, як намір групи UniСredit упорядкувати свій бізнес на локальному ринку, адже «Унікредіт Банк» буде об`єднаний з «Укрсоцбанком» (належать UniСredit)», - вважає М.МИХАЙЛИЧЕНКО.

Серед причин, які можуть спричинити відхід банків з України, аналітик назвав можливе різке погіршення якості активів європейських банків у разі реструктуризації державного боргу однієї з європейських країн. «У цьому разі може істотно зменшитися їх бажання і можливості підтримувати свої українські «дочки», - відзначив М.МИХАЙЛИЧЕНКО.