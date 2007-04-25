В Україні знову очікується зниження температури

Завтра в Україні очікуться мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°, у західних областях місцями до 23º.

27-28 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 28 квітня у північних і західних областях місцями короткочасні дощі, грози. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11°, у східній частині 4-9° тепла; вдень 17-22°, у Криму, східних, а 28 квітня і в північних областях 14-19°.

29-30 квітня - місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 2-8° тепла, 29 квітня на півдні до 11º тепла (30 квітня у північних та східних областях місцями заморозки 0-3º); вдень 11-17° тепла.

У Києві та області у четвер очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 18-20°; по області вночі 4-9° тепла, вдень 15-20°.

27-28 квітня - мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 28 квітня місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 27 квітня 17-22°, 28 квітня 14-19º.

29-30 квітня - місцями короткочасний дощ, гроза. Зниження температури вночі до 2-8° тепла (30 квітня місцями заморозки 0-3º), вдень до 11-16° тепла.