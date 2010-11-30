Сержанта міліції підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

У Кіровограді за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої місцевої жительки затримано 24-річного сержанта міліції, водія-співробітника одного з відомчих навчальних закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт УМВС у Кіровоградській області.

Затриманий підозрюється в тому, що, перебуваючи поза службою, зґвалтував 14-річну дівчину, яка близько 23.30 поверталася додому з дискотеки. Близько 1.00 про зникнення дочки правоохоронцям повідомила її мати, після чого на місце у повному складі виїхала слідчо-оперативна група.

У ході проведення розшукових заходів було встановлено та затримано підозрюваного. За даним фактом проводиться перевірка, матеріали якої буде направлено в прокуратуру для прийняття рішення згідно з чинним законодавством.