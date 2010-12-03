За ніч у Львові випало 14% місячної норми снігу
08:39, 03 грудня 2010Суспільство
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Оголошено штормове попередження
На 02.00 3 грудня у Львові випало 8 мм снігу. Також вночі була сильна ожеледиця.
Про це ZAXID.netповідомили у Львівській міській раді з посиланням на Гідрометцентр.
За вечір та ніч у Львові випало 14% місячної норми опадів.
Вночі місто від снігу прибирало 71 одиниця техніки. Працювали піскосіви, грейдери, трактори.
Нагадаємо, впродовж дня оголошено штормове попередження. На дорогах ожеледиця. Очікується від –3…–6°С.
В ніч на 2 грудня, у Львові випало 18,2 мм снігу при вітрі 17 м/с, а це – 32% від місячної норми опадів. Мер Львова Андрій Садовий оцінив прибирання снігу в місті на три з мінусом. Особливо незадоволений міський голова був прибиранням у Франківському та Личаківському районах Львова.
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