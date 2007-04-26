Ющенко не розуміє, навіщо Януковичу швейцарські франки та японські ієни

Президент України Віктор ЮЩЕНКО занепокоєний ситуацією із зовнішніми запозиченнями, здійсненими урядом України.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, про це йдеться у листі В.ЮЩЕНКА до прем`єр-міністра Віктора ЯНУКОВИЧА.

Президент зазначає, що у 2006 році урядом проведено низку зовнішніх запозичень шляхом випуску облігацій зовнішньої державної позики. «Деякі запозичення, зокрема, у швейцарському франку та японській ієні, викликають занепокоєння, оскільки на сьогодні вони є неоптимальними, з огляду на те, що Національний банк України не має таких міжнародних валютних резервів та ці валюти майже не використовуються у зовнішньому торговельному обороті українських підприємств», – наголосив у листі глава держави.

За його словами, як стало відомо, одержані кошти в сумі 35 млрд. японських ієн не були конвертовані та використані і на сьогодні перебувають на рахунку уряду в Державному казначействі України. Витрати на обслуговування зазначеного запозичення нараховуються за ставкою 3,2% річних. Отже, вже на цей час збитки держави становлять близько 14 млн. гривень, йдеться у листі.

З огляду на це, В.ЮЩЕНКО просить прем`єр-міністра провести службове розслідування причин, що призвели до вказаних збитків, забезпечити в подальшому проведення урядом більш виваженої політики щодо здійснення зовнішніх запозичень, та надати інформацію стосовно здійснених з липня 2006 року по січень 2007 року зовнішніх запозичень.

Також глава держави просить надавати відповідну інформацію про кожне наступне здійснене урядом зовнішнє запозичення.