Холеру на Гаїті могли занести миротворці ООН

Винуватцями епідемії холери на Гаїті могли стати миротворці ООН з Непалу, зазначається в доповіді, підготовленій французьким професором медицини Рено Піарро і поданій французькому уряду та ООН, повідомляє Бі-бі-сі.

У доповіді повідомляється, що джерелом захворювання стала база непальських миротворців ООН.

У понеділок ООН повідомила, що кількість жертв епідемії холери вже перевищила 2 тис. людей.

У листопаді миротворці вдалися до сльозогону для того, щоб розігнати протестуючих гаїтян, які звинувачували їх на початку епідемії.