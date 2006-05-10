Черновецький запроваджує новацію у будівництві

Київська міська державна адміністрація має намір заборонити коригування затверджених проектів будівництва без її дозволу. Про це сьогодні повідомив журналістам головний архітектор Києва Василь ПРИСЯЖНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, він сказав, що голова КМДА Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, «можливо, вже підписав» відповідне розпорядження.

В.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що нововведення стосується всіх об`єктів будівництва - як житла, так і комерційної нерухомості.

Він додав, що замовники будівництва нерідко подають на розгляд архітектурно-містобудівної ради Києва коригування проекту з метою підвищення поверховості об`єкту, і, відповідно, отримання більшої кількості площ. Проте тепер без дозволу Київської міськдержадміністрації цього не можна буде робити.