Тігіпко: закон про пенсійну реформу сьогодні буде в парламенті

Сьогодні ввечері проект пенсійної реформи буде переданий до Верховної Ради .

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО повідомив під час зустрічі з адміністратором Програми розвитку ООН, головою Групи розвитку ООН Хелен КЛАРК.

«Сьогодні ввечері ми передамо до парламенту проект пенсійної реформи», - заявив він.