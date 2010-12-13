Тігіпко: закон про пенсійну реформу сьогодні буде в парламенті
21:15, 13 грудня 2010Суспільство
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Зустріч з представником ООН
Сьогодні ввечері проект пенсійної реформи буде переданий до Верховної Ради .
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів, про це віце-прем`єр-міністр - міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО повідомив під час зустрічі з адміністратором Програми розвитку ООН, головою Групи розвитку ООН Хелен КЛАРК.
«Сьогодні ввечері ми передамо до парламенту проект пенсійної реформи», - заявив він.
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