У Києві аварія на теплотрасі: чоловік в авто провалився у яму з окропом

У Києві 50-річний чоловік дістав опіки 70% тіла, провалившись в яму з окропом. Причина провалля - аварія на теплотрасі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

Інцидент стався у центрі столиці, на вулиці Сагайдачного,12, перед будівлею Першого експедиційного загону підземних та гідротехнічних робіт.

Внаслідок аварії утворилася промоїна діаметром 2 метри та глибиною 1,5 метри.

У провалля частково провалився автомобіль “Хюндай”, в якому і перебував постраждалий чоловік. Наразі він у вкрай тяжкому стані з опіками 1-2 ступеню перебуває в опіковому відділенні міської клінічної лікарні.

На місці аварії ведуться ремонтні роботи.