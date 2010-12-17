Прокуратура оскаржила звільнення під заставу начальника морського порту

Прокуратура Севастополя оскаржила рішення суду про звільнення під заставу начальника ДП «Севастопольський морський торговий порт», якого затримали 27 листопада за підозрою в отриманні хабара.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні увечері на прес-конференції перший заступник прокурора міста Віктор ГАЛЮК.

За його словами, він «зараз не ставитиме під сумнів рішення судді, але ми подали апеляційну скаргу, ми не згодні із запобіжним заходом». Як сказав В.ГАЛЮК, останнє слово - за апеляційним судом.

Він також зазначив, що не має права розкривати таємницю слідства, але при цьому сказав: «Три випадки задокументовано, зараз йде повна робота для того, щоб закріпити ці обставини».

На думку В.ГАЛЮКА, «у разі підтвердження факту злочину буде вирішене питання прокурором міста про спрямування кримінальної справи до суду для розгляду по суті». «Але, - підкреслив він, - не забігатимемо наперед, йде слідство».

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада за результатами обшуків у рамках порушеної днем раніше кримінальної справи стосовно начальника ДП «Севастопольський морський торговий порт» - за фактом вимагання хабара в особливо великому розмірі в сумі 150 тис. дол. від представника приватного бізнесу - було виявлено понад 20 тис. дол. Начальник порту одержав їх як аванс хабара, що становив 35 тис. дол. США.

6 грудня суд у Севастополі відпустив начальника порту під заставу в 50 тис. грн.