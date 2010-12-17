Самогубство керівника Харківського авіазаводу в СІЗО не підтверили

Інформація про те, що засуджений колишній генеральний директор Харківського авіазаводу Павло НАУМЕНКО, наклав на себе руки, не відповідає дійсності.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН перший заступник начальника Управління Державного департаменту з питань виконання покарань в Харківській області Олександр КРИКУШЕНКО, коментуючи повідомлення у ЗМІ про те, що П.НАУМЕНКО «був знайденим повішеним» у камері.

«Це неправдива інформація. Години півтори тому (бл. 18.00. - Прим.) я з НАУМЕНКОМ розмовляв. Це неправда», - сказав О.КРИКУШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор Харківського державного авіаційного виробничого підприємства П.НАУМЕНКО засуджений до 10 років позбавлення волі за розтрату майна в особливо великих розмірах. Вирок був винесений Київським районним судом Харкова 13 грудня. Засудженого було взято під варту у залі суду і доправлено до Харківського слідчого ізолятора № 27.