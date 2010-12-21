Мін’юст вивчить досвід Грузії

З метою розбудови в Україні дієвої системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень Міністерство юстиції України вивчатиме досвід Грузії у вказаній сфері, який визнаний одним з найефективніших у світі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, домовленості про співпрацю було досягнуто у ході робочої зустрічі фахівців Мін’юсту з представниками грузинського Мін‘юсту та Національного агентства публічного реєстру Грузії сьогодні у Києві.

За словами міністра юстиції України Олександра ЛАВРИНОВИЧА, зустріч було ініційовано українською стороною з метою обміну досвідом у питаннях створення системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У ході зустрічі були обговорені найбільш проблемні питання, що постають на даному етапі реформування системи державної реєстрації прав в Україні.

Грузинська сторона презентувала модель системи реєстрації нерухомості, що створена та успішно функціонує в Грузії починаючи з 2004 року та визнана однією з найефективніших та відкритих у світі.

За словами міністра юстиції, фаховий обмін у сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно дозволить оцінити досвід обох країн та виявити переваги та недоліки наявних систем реєстрації. Вивчення досвіду Грузії з розбудови ефективної системи реєстрації прав на нерухоме майно дозволить також сформувати подальші шляхи, необхідні для майбутнього реформування та розвитку відповідних систем державної реєстрації нерухомості в Україні.

Як повідомлялося, 16 березня 2010 року в Україні набрав чинності закон «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» та інших законодавчих актів України». Законом передбачено реформування системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Зокрема, закон передбачає покладення повноважень щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень на Міністерство юстиції, а також створення єдиної системи державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень у системі Міністерства юстиції.

Державна реєстрація прав на нерухоме майно в порядку, визначеному цим законом, здійснюватиметься в Україні з 1 січня 2012 року.