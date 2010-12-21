У податковій кажуть, що віддають ПДВ в 74 дні

В Україні на 1 грудня 2010 року до бюджетного відшкодування заявлено 10,8 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції заступник голови Державної податкової служби Олексій ЛЮБЧЕНКО.

«На 1 січня 2010 року сума боргу, сума податку на додану вартість, заявлена до бюджетного відшкодування, становила 21,8 млрд. грн., а на 1 грудня – 10,8 млрд. грн.», – зазначив він. У жовтні остання заявка на відшкодування ПДВ становила 4,7 млрд. грн. «Вони так само числяться в цих 10,8 млрд. грн.», – додав він.

За словами О.ЛЮБЧЕНКА, на сьогодні держава розраховується за ПДВ протягом 74 днів. Те ж саме передбачено в новому Податковому кодексі. «Є відмінності виключно для підприємців, які підпадають під автоматичне відшкодування ПДВ, для них такий термін становитиме 23 дні», – сказав він.

«У нас завжди цифра на бюджетне відшкодування буде протягом двох останніх заявок», – додав О.ЛЮБЧЕНКО.