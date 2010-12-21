Пасажирів аеропорту розважають клоуни

В аеропорту Франкфурта-на-Майні пасажирів, які застрягли через скасування рейсів, розважають чотири клоуни, повідомляє Бі-бі-сі.

«Ми дійшли думки, що клоуни допоможуть краще перенести затримки рейсів дітям, адже вони особливо тяжко переносять такі незручності. Зараз у залах виступають чотири клоуни», – сказав прес-секретар міжнародного аеропорту Франкфурта.

Франкфуртський аеропорт, найбільший авіавузол Німеччини, через несподіваний снігопад відмінив більше 300 рейсів.

У Брюсселі вранці в суботу відмінили кілька рейсів до Нідерландів, Швейцарії і Німеччини, проте, за прогнозами, ситуація повинна нормалізуватися, в лондонському аеропорту Хітроу скасовано 70% рейсів, із затримкою йдуть потяги Eurostar, додає Газета.ру.