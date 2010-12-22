Богатирьова та Патрушев підписали План співробітництва

У Києві підписано План співробітництва між апаратами Ради національної безпеки і оборони України та Ради безпеки Російської Федерації на 2011-2012 роки.

Документ підписали сьогодні секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА та секретар Радбезу РФ Микола ПАТРУШЕВА, повідомили УНІАН у службі РНБО.

Також у ході зустрічі секретарі висловили впевненість у тому, що механізм двосторонніх зустрічей сприяє зміцненню українсько-російського стратегічного партнерства, відзначивши необхідність подальшого динамічного розвитку співпраці між апаратами РНБО України та Ради безпеки РФ.

Р.БОГАТИРЬОВА та М.ПАТРУШЕВ констатували єдність або близькість підходів до актуальних міжнародних та регіональних проблем, а також наявність міцної основи для подальшого поглиблення співпраці. Вони домовились про спільну роботу з протидії новим глобальним викликам і загрозам у контексті вирішення широкого спектра питань безпеки.

Особливу увагу було привернуто до необхідності взаємодії у сфері боротьби з тероризмом, незаконною наркоторгівлею, піратством, міжнародною організованою злочинністю, які становлять серйозну загрозу міжнародному миру і безпеці.

Секретарі підкреслили також важливість спільних зусиль з протидії використанню інформаційних і комунікаційних технологій у терористичних та злочинних цілях.

Були порушені питання двосторонньої взаємодії при вирішенні проблем забезпечення глобальної енергетичної безпеки, що має важливе значення для відновлення світової економіки, розвитку економік України і Росії.

Були обговорені і питання порядку денного запланованої на 2011 рік чергової Міжнародної зустрічі високих представників, що опікуються питаннями безпеки.

Чергова зустріч секретарів Рад безпеки України і Російської Федерації планується в Росії у 2011 році.