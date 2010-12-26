Сильний снігопад змінив "крижаний дощ" у Москві

Сильний снігопад прийшов на зміну "крижаному дощеві", що почався в Москві у суботу ввечері, передає РІА “Новости”. Снігопад у російській столиці розпочався близько двох годин тому. Ожеледь на вулицях Москви до ранку неділі не припинилася. Напередодні увечері синоптики припускали, що підвищення температури дещо поліпшить ситуацію, перетворивши лід на "крижану кашу". Проте, на ранок неділі сильна ожеледь у місті зберігається, рідкісні пішоходи прагнуть триматися за будівлі, огорожі, йдуть узбіччями магістралей.

На суччі дерев утворилася товста кірка льоду, від тяжкості гілки нахилилися, є підломлені дерева. На дахах будинків, на козирках під`їздів утворилися бурульки.

Близько 100 населених пунктів у Підмосков`ї залишилися без електрики через налипання мокрого снігу і криги на лініях електропередач, повідомив РІА Новости представник управління інформації підмосковного МНС. "Близько 100 населених пунктів у 16 районах Підмосков`я залишилися без світла. Зараз там ведуться відновні роботи. Постраждали жителі майже всього Підмосков`я, проблема не торкнулася тільки півночі області", - сказав представник МНС.

Роботу московського аеропорту "Домодєдово" припинено через обрив електродротів на двох підмосковних підстанціях, повідомила РІА Новости керівник прес-служби аеропорту.

Перебої в подачі електроенергії на зовнішні джерела живлення Московської залізниці призвели до затримки потягів. Через перебої в подачі електроживлення рух на Київському, Білоруському і Горьковськом напрямках порушено.