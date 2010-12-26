Чоловік, погрожуючи ножем, забрав денну виручку аптеки
12:40, 26 грудня 2010Суспільство
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Повідомляє київське ГУ МВС
У Києві затримано чоловіка, який у Подільському районі столиці пограбував аптеку, заволодівши понад 5 тис. грн.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, розбійний напад скоїв раніше судимий 40-річний житель Нікополя, який, погрожуючи ножем провізору, викрав денну виручку аптеки.
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