Чоловік, погрожуючи ножем, забрав денну виручку аптеки

У Києві затримано чоловіка, який у Подільському районі столиці пограбував аптеку, заволодівши понад 5 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, розбійний напад скоїв раніше судимий 40-річний житель Нікополя, який, погрожуючи ножем провізору, викрав денну виручку аптеки.