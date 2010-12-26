На Сході та в Криму очікуються опади

Завтра у східних областях України та Приазов`ї вночі без опадів, вдень місцями невеликі опади, температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

У Криму дощ, вдень місцями сильний, температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11° тепла, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - без істотних опадів, лише у Карпатському регіоні невеликий сніг. Температура вночі 3-8°, у західній частині 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

На дорогах північної половини України місцями ожеледиця.

У Київській області у понеділок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8°, вдень 1-6° морозу. У Києві температура вночі 3-5°, вдень 1-3° морозу.