У катастрофі вертольота загинули пілот і троє пасажирів

За 20 км від Дніпропетровська сьогодні розбився вертоліт.

Як повідомляє телеканал ICTV, за даними Міністерства інфраструктури, в аварії загинули четверо людини - пілот і троє пасажирів.

Група МНС виїхала на місце катастрофи.

Вертоліт іноземного виробництва мав українську реєстрацію.

Експерти не виключають, що катастрофа могла статися через сильний туман.