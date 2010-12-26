У катастрофі вертольота загинули пілот і троє пасажирів
15:30, 26 грудня 2010Суспільство
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Трагедія за 20 км від Дніпропетровська
За 20 км від Дніпропетровська сьогодні розбився вертоліт.
Як повідомляє телеканал ICTV, за даними Міністерства інфраструктури, в аварії загинули четверо людини - пілот і троє пасажирів.
Група МНС виїхала на місце катастрофи.
Вертоліт іноземного виробництва мав українську реєстрацію.
Експерти не виключають, що катастрофа могла статися через сильний туман.
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