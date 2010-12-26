Путін: обмерзання посилилося в 4 рази

Негода в неділю залишила без електропостачання 412 тисяч росіян, повідомив прем`єр-міністр Росії Володимир Путін на зустрічі з керівниками МНС, Мінтрансу і Міненерго.

"Ми переживаємо чергову погодну аномалію. Вітер посилюється, обмерзання посилилося в чотири рази порівняно з нормою. На 15:00 дня в неділю 412 тисяч чоловік залишилися без електропостачання. На 18:00 цифра скоротилася до 121,5 тисяч", - цитує прем`єра ІТАР-ТАРС.