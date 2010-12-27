Суд вирішить, хто буде ректором в Донецькому університеті

Сьогодні в Київському окружному адміністративному суді пройшло попереднє засідання з питання законності виборів ректора Донецького національного університету, що пройшли 10 грудня.

Про це повідомила кореспондентові УНІАН адвокат новообраного трудовим колективом ДонНУ ректора Юрія ЛИСЕНКА Катерина КУТНЯ, яка була присутня сьогодні на засіданні суду як третя особа.

Вона нагадала, що в Київському окружному адміністративному суді відкрито провадження за позовом Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», нібито протизаконно не була представлена на виборах ректора ДонНУ. І у зв`язку з початком судових розглядів суд виніс визначення, згідно з яким Міністерству освіти заборонили підписувати контракт з Ю.ЛИСЕНКОМ.

За словами К.КУТНЬОЇ, сьогодні в суді були присутні представники від двох сторін: позивача - О.КОРИСТІНА і відповідача - Міністерства освіти, науки, молоді і спорту. Вів суд один головуючий суддя, а вже з наступного засідання, призначеного на 25 січня 2011 року, суд вестимуть, згідно з вимогам закону, троє суддів.

«Сьогодні проводилося попереднє судове засідання. З`ясовувалися питання подачі доказів, із залученням як третіх осіб ще когось», - розповіла адвокат. Вона відзначила, що позивач поки що ніяких клопотань не заявляв, а відповідач - клопотав про залучення як третьої особи нинішнього виконуючого обов`язки ректора ДонНУ Петра ЄГОРОВА.

К.КУТНЯ повідомила, що вона заперечувала проти цього клопотання міністерства. Вона вважає, що «ухвалене рішення з цього питання жодним чином не зачіпає і не зачіпатиме інтереси ЄГОРОВА, тому що він на сьогоднішній день взагалі навіть не входить до числа кандидатів для підписання контракту, оскільки він не набрав на виборах необхідних 30% голосів».

Проте суд задовольнив клопотання міністерства, тому що «вважає, що права ЄГОРОВА, його інтереси зачіпатиме ухвалене рішення, і тому залучив його», пояснила адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня міністр освіти Дмитро ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора Донецького національного університету Володимира ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на звільнення, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора був призначений проректор Андрій КУЧКО, але 23 вересня він був також звільнений, а на його місце призначений Петро ЄГОРОВ.

Конкурс на посаду ректора ДонНУ був оголошений 23 листопада. На посаду ректора свої кандидатури спочатку подали П.ЄГОРОВ, В.ШЕВЧЕНКО і Юрій ЛИСЕНКО.

Але 6 грудня В.ШЕВЧЕНКО зняв свою кандидатуру, заявивши, що одержує від органів місцевої влади, від губернатора і з Міносвіти непрямі погрози і вимоги не брати участі в конкурсі.

10 грудня конференція трудового колективу Донецького національного університету обрала Ю.ЛИСЕНКА для затвердження Міністерством освіти, науки, молоді і спорту на посаді ректора вишу. За результатами таємного голосування Ю.ЛИСЕНКО набрав 46% голосів, тобто подолав необхідні 30%, а його опонент П.ЄГОРОВ набрав 29,67% голосів.

15 грудня міліція провела обшук в квартирі Ю.ЛИСЕНКА.

17 грудня прес-служба прокуратури Донецької області повідомила, що в Донецькому національному університеті проходять слідчі дії, пов`язані з порушенням кримінальної справи про розтрату майна посадовцями вишу. При цьому прес-служба прокуратури області попросила не «зв`язувати факт порушення кримінальної справи з виборами ректора університету».

Увечері 17 грудня двоє невідомих напали на Тетяну ЛЕВ – дружину новообраного ректора, жінка в результаті нападу одержала струс мозку. За словами Ю.ЛИСЕНКА, нападаючі заявили його дружині: «Це тобі за чоловіка!».

23 грудня Катерина КУТНЯ, яка є адвокатом Ю.ЛИСЕНКА і Т.ЛЕВ, повідомила, що Міністерству освіти, науки, молоді і спорту заборонено підписувати контракт з новим ректором Донецького національного університету Ю.ЛИСЕНКОМ.

Вона пояснила, що така заборона винесена Київським окружним адміністративним судом у зв`язку з тим, що прийнято до розгляду позов Олександра КОРИСТІНА, який звернувся до суду, оскільки його кандидатура, всупереч закону «Про вищу освіту», не була представлена у перегонах на місце ректора. Про те, чи буде Ю.ЛИСЕНКО ректором, законно вибраним трудовим колективом 10 грудня, тепер вирішить суд.