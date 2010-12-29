У Криму штормове попередження продовжили на добу

Очікується сильний сніг, ожеледиця

Кримське управління МНС продовжило на сьогодні штормове попередження, оголошене на півострові у вівторок через погіршення погодних умов. «У Криму очікується сильний сніг, налипання мокрого снігу, ожеледиця», - йдеться в повідомленні управління, яке має в своєму розпорядженні УНІАН. Проте, проїзд дорогами регіону, зокрема в районі Ангарського й Грушівського перевалів, забезпечено.

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