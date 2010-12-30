Львів'янам «під ялиночку» покладуть зростання тарифів

У Львові з 1 cічня зростуть тарифи на тепло та гарячу воду.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради, для споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго» з 1 січня 2011 року плата за 1 Гкал. становитиме 179,71 грн. (раніше 163,37 грн.), а ЛКП «Залізничнетеплоенерго» - 163,64 грн. (раніше 148,76 грн.). Вартість гарячої води зросте у середньому на 90 коп. за 1 м куб. і становитиме для споживачів ЛМКП «Львівтеплоенерго» 18,75 грн. на 1 м куб. (раніше 17,77 грн.). а для ЛКП «Залізничнетеплоенерго» - 17, 24 грн за 1 м куб. (раніше 16,42 грн.).

Вартість послуг з теплопостачання для мешканців зросте на 10%.

Нагадаємо, Національна комісії регулювання електроенергетикою ухвалила підвищення тарифів на теплопостачання 160 теплопостачальним підприємствам України. Підвищення тарифів викликане тим, що з 1 серпня НКРЕ підвищила вартість природного газу для теплопостачальних підприємств на 50%.