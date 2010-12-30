Перед новорічними святами міліції «підтягли» російську мову

На новорічні свята МВС посилює охорону громадського порядку на об’єктах пасажирської інфраструктури залізничного транспорту у західному регіоні.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, для цього буде залучено 330 інспекторів патрульної служби лінійних відділів внутрішніх справ, ще 72 міліціонера у складі нарядів супроводження поїздів будуть охороняти спокій пасажирів поїздів пасажирського, місцевого та приміського сполучення.

Також найбільша кількість нарядів буде забезпечувати правопорядок та надавати допомогу громадянам, які у цьому потребують, на станціях розташованих у гірській місцевості.

Враховуючи, що багато громадян буде займатися зимовими видами спорту, на спеціальних заняттях зі службової підготовки, які були проведені поточного тижня, міліціонери вивчали та практично відпрацьовували методи надання медичної допомоги при переохолодженні, травмах зв’язаних із падіннями під час швидкісного спуску з гір у місцях не пристосованих для занять гірськолижним спортом, отримали спеціальні інформаційні довідники з питань курортно-туристичної справи в українських Карпатах.

Через щорічне зростання кількості туристів із Російської Федерації уперше за десятиріччя проведено заняття з удосконалення розмовної російської мови.

Разом з тим у МВС зазначили, що передислокація значної частини сил патрульної служби міліції на станції у гірські райони не послабить охорону правопорядку на вокзалах обласних центрів та вузлових станціях. Кількість нарядів патрульної служби на об’єктах Львівської залізниці вже збільшена за рахунок залучення військовослужбовців Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України.