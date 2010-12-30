Україна з 1 січня перекриє газ Польші

НАК «Нафтогаз України» попередила Польську державну нафтогазову компанію (PGNiG, Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.) про призупинення з 1 січня 2011 року експорту українського газу через прикордонний пункт «Зосін» (біля Хрубешува).

Про це говориться в повідомленні PGNiG, розміщеному на сайті компанії.

Згідно з повідомленням, PGNiG одержала від Управління магістральних газопроводів «Львівтрансгаз» ДК «Укртрансгаз» офіційне повідомлення про призупинення з 1 січня 2011 року експорту українського газу.

Компанія заявляє, що, незважаючи на призупинення поставок природного газу з України, всі клієнти PGNiG можуть бути впевнені в поставках сировини з раніше накопичених запасів, і ця ситуація не вплине на функціонування польської економіки.

PGNiG відзначає, що переривання поставок від НАК «Нафтогаз України» пов`язане з внутрішніми правилами в Україні, згідно з якими весь обсяг природного газу, що видобувається в Україні, має бути спрямований лише на задоволення потреб України. PGNiG не згодна з аргументом української сторони про призупинення постачання газу і зажадає реалізації угоди, що діє до кінця 2020 року.

Компанія нагадує, що відповідно до угоди між PGNiG і НАК «Нафтогаз України» від 26 жовтня 2004 року, PGNiG зробила замовлення на поставки природного газу в 2011 році в обсягу приблизно 180 млн. куб. м.

Нагадаємо, з 1 вересня 2010 року НАК «Нафтогаз України» вже призупиняла постачання природного газу до Польщі з тієї самої причини, що й сьогодні. Постачання було відновлено в жовтні.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2005 року НАК «Нафтогаз України» і PGNiG завершили будівництво газопроводу середнього тиску «Устілуг (Україна) - Хрубешув (Польща)».

Домовленість про будівництво газопроводу «Устілуг-Хрубешув» була досягнута під час переговорів між НАК «Нафтогаз України» і PGNIG 5 квітня 2004 року в Києві. Згідно з контрактом, до 2007 року до Польщі поставлятиметься 10 млн. куб. м газу щорічно, потім обсяг поставок буде збільшено до 200 млн. куб. м. на рік.