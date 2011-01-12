Тяжко поранена конгресмен США почала самостійно дихати

Стан здоров`я члена палати представників Конгресу США Габріель Гіффордс, тяжко пораненої в голову в результаті замаху 8 січня в місті Тусон, штат Аризона, поліпшився, пише ІТАР-ТАСС. 40-річна пацієнтка сьогодні почала самостійно дихати.

Як повідомив провідний нейрохірург лікарні Майкл Лемол, він з колегами налаштований оптимістично. "Ми сподіваємося", - додав він, уточнивши, що процес одужання пацієнтів з пораненнями такого типу складний і тривалий. "Він триває тиждень за тижнем, місяць за місяцем", - констатував Лемол.

Куля увійшла в потилицю і вийшла трохи вище за надбрівну дугу, вразивши ділянку головного мозку, що відповідає за мовлення. Хірурги під час операції, що тривала дві години, зняли фрагмент черепа з метою звести до мінімуму негативні наслідки в разі імовірного набряку мозку. Пацієнтка, щоб уникнути зараження дихальних шляхів, як і раніше підключена до апарату штучного дихання. Коли Гіффордс перебуває в свідомості, вона реагує на зовнішні подразники, розуміє звернення і виконує команди лікарів, рухаючи пальцями рук.