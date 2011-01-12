Аби мати добру роботу, треба вчитися на газоелектрозварника

У Вінницькій області фахівці з дипломом газоелектрозварника мають шанси знайти роботу із зарплатою вищою за середню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник відділу організації профнавчання Вінницького обласного центру зайнятості Валентина ЗАРУДНЯК.

«Аби мати добру роботу, раджу вчитися на газоелектрозварника - їх запрошують працювати на машинобудівні підприємства в Могилів-Подільський, Турбов, Бар, а також у всі автомайстерні. Зарплата у них вища за середню, приблизно 3 тисячі гривень», - пояснила В.ЗАРУДНЯК.

За її словами, також ще можна навчатися на плиточника, ця професія також є перспективною. «Враховуючи, що область аграрна, популярними будуть трактористи, машиністи сільгоспвиробництва, слюсарі-ремонтники - їх беруть на цукрові заводи. Серед жінок - перукарі, продавці, кухарі, в`язальники трикотажних виробів», - сказала вона.

Щодо 3 тисяч державних службовців, яких планується звільнити в 2011 році, В.ЗАРУДНЯК відзначила, що частину з них, можливо, доведеться перенавчити. «Держслужбовців повинні попередити за два місяці до звільнення. Якщо буде таке розпорядження, обласний центр зайнятості готуватиме для них профпідготовку. Можливо, частину доведеться перенавчити, але головне, що їм повинні запропонувати роботу із зарплатою не нижчою, ніж була», - сказала начальник відділу організації профнавчання обласного центру зайнятості.

Вона відзначила, що Вінницький обласний центр зайнятості іноді направляє людей в інші регіони України, для підготовки таких фахівців, як покоївки, агенти з організації туризму, ковалі і бондарі. «У нашому центрі є можливість підготувати будь-якого фахівця. Якщо не зможемо в нашій області, тоді зв`язуємося з іншими регіонами. Скажімо, останнім часом стає популярною професія покоївки, а їх готують лише в Криму, там також навчають агентів з організації туризму, ковалів і бондарів», - повідомила начальник відділу профнавчання.