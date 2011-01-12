Міліція затримала підозрюваних у відрізанні голови «Сталіну»

Головне управління МВС України в Запорізькій області офіційно підтвердило факт затримання підозрюваних у пошкодженні пам`ятника Йосипу Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, в повідомленні, опублікованому 11 січня на офіційному сайті Запорізького главку міліції, "під час проведення слідчо-оперативних дій було затримано кілька осіб, яких обгрунтовано підозрюють у причетності до справи про пошкодження пам`ятника Сталіну, - відрізанню голови архітектурній формі".

Разом з тим, у міліції не повідомляють, скільки чоловік затримано і чи мають вони відношення до якоїсь партії чи організації.

Як повідомляв УНІАН, обезголовлювання розташованого на території Запорізького обкому КПУ пам`ятника Сталіну було здійснене 28 грудня 2010 р. і стало першим злочином проти пам`ятника, офіційно оформленого, як "мала архітектурна форма". Через 2 дні - ввечері 31 грудня 2010 р. пам`ятник був підірваний.

Відповідальність за пошкодження пам`ятника взяла на себе Всеукраїнська організація “Тризуб” ім. С. Бандери, котра опублікувала на своєму офіційному сайті інформацію про те, що "пам`ятник кату українського народу і міжнародному терористу Йосипу Сталіну-Джугашвілі" був "знищений невідомим мобільним підрозділом ВО "Тризуб".

Відповідальна за вибух - раніше невідома організація "Рух Першого січня".

Розслідування за першим фактом проводять органи МВС, за другим, кваліфікованим за ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, здійснений за попередньою змовою групою осіб") - СБУ.

10 січня працівники міліції повторно затримали заступника голови Запорізької обласної організації ВО "Свобода" Юрія ГУДИМЕНКА, який раніше вже затримувався "у справі про пам`ятник Сталіну", але був відпущений. 11 січня, за даними голови Запорізької організації ВО "Свобода" Віталія ПІДЛОБНИКОВА, Ю.ГУДИМЕНКО був переведений в ізолятор тимчасового утримання. Про затримання у зв`язку з цим злочином у Запоріжжі співробітниками міліції когось іще інформації не надходило.

У той же час у Центральному проводі Всеукраїнської організації "Тризуб" ім. С. Бандери повідомили, що з 8 січня було затримано кілька членів організації у ряді областей України.

Довідка УНІАН. Пам`ятник Сталіну в Запоріжжі був встановлений 5 травня 2010 року і став першим пам`ятником Й.СТАЛІНУ, встановленим за роки незалежності України.