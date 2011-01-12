В Італії вбили іммігрантку українського походження

Міністерств закордонних справ України перевіряє інформацію щодо обставин смерті в Італії іммігрантки українського походження.

Про це УНІАН повідомив речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Зокрема, як повідомляє “Українська газета” в Італії, 36-річну іммігрантку українського походження було знайдено мертвою у провінції Неаполя. Вбивство сталося вночі 11 січня в її квартирі у Памільяно д’Арко. Згідно із попередніми даними, жінка працювала в місцевому барі і лише кілька місяців тому переїхала у нове помешкання на вулиці Трієсте. Поліція працює над розкриттям мотиву і подробиць вбивства.