Прокуратура Криму незадоволена наглядом за в'язницями

Прокуратура Криму просить кримський уряд налагодити ефективну роботу Республіканської наглядової комісії при установах виконання покарань.

Як повідомили УНІАН в прес-службі прокуратури, вивчивши роботу наглядової комісії, наглядове відомство з`ясувало, що діяльність комісії не повною мірою відповідає вимогам законодавства.

«Встановлено, що після створення комісія, затвердивши план роботи на найближче півріччя, більше не збиралася. При цьому сам план мав украй узагальнений характер», - мовиться в прес-релізі.

Крім того, наголошує прокуратура, вимогам не відповідає ні склад комісії, який наполовину повинен формуватися з представників громадських організацій і громадян, ні встановлені терміни проведення засідань, на які комісія повинна збиратися не рідше разу на місяць.

«Таким чином, виявляється знівельованою ідея створення наглядових комісій як засобу здійснення громадського контролю за дотриманням прав засуджених і осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх ресоціалізації», - сказано в повідомленні прес-служби.