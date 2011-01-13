Севастополь: зниклих дітей неодноразово бачили місцеві жителі

Міліція Севастополя має у своєму розпорядженні інформацію від жителів міста, що зниклі 4 січня 10-річна і 11-річна дівчатка живі.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила начальник Відділу зв`язків з громадськістю УМВС України в місті Севастополі підполковник міліції Олена ФРОЛЯК.

За її словами, начальник Ленінського районного відділу УМВС України в місті Севастополі Віктор ГАВРИЛЮК сьогодні повідомив журналістам, що зниклих дітей не раз бачили місцеві жителі, спочатку на околиці міста, а в останні дні - дедалі ближче до місця їх проживання. Тому, як сказала О.ФРОЛЯК, «є надія, що вони живі».

Як додала О.ФРОЛЯК, керівництво УМВС сьогодні також звернулося до ЗМІ міста з проханням розмістити інформацію, звернену безпосередньо до самих зниклих дівчаток, «якщо вони її побачать чи почують - аби не боялися повертатися додому, батьки їх дуже чекають і жодних фізичних дій вживатися до них не буде».

За інформацією підполковника міліції, пошуки дівчаток тривають.

Як повідомлялося, 4 січня близько 11.00 дівчатка разом пішли з подвір’я будинку і не повернулися.