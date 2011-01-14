Вартість землі у Львівській, Одеській і Дніпропетровській областях

Середня вартість землі у Львівській області під котеджне будівництво в 2010 році зросла на 0,84% – до 2490 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили у консалтинговій компанії "SV Development".

За даними компанії, за цей період вартість земельних ділянок у Пустомитівському районі зросла на 0,77% (22 дол.) – до 2929 дол./сотка, у Яворівському – на 2,54% (47 дол.) – до 1886 дол./сотка, у Жовковському – знизилася на 1,83% (25 дол.) – до 1323 дол./сотка, у Кам’яно-Бузькому – зросла на 3,63% (36 дол.) – до 1031 дол./сотка, у Городоцькому – на 0,31% (6 дол.) – до 1815 дол./сотка.

***

Середня вартість землі в Одеській області під котеджне будівництво в 2010 році знизилася на 0,77% (49 дол.) – до 6354 дол. за сотку.

За інформацією компанії, за цей період вартість земельних ділянок в Овідіопольському районі знизилася на 1,80% (148 дол.) – до 8109 дол./сотка, в Іллічівську – зросла на 0,10% (9 дол.) – до 8274 дол./сотка, у Комінтернівському районі – зросла на 0,42% (25 дол.) – до 6130 дол./сотка, у Беляєвському – зросла на 0,51% (14 дол.) – до 2848 дол./сотка, у Білгород-Дністровському – зросла на 3,61% (199 дол.) – до 5704 дол./сотка.

***

Середня вартість землі в Дніпропетровській області під котеджне будівництво в 2010 році виросла на 0,75%, або 19 дол., – до 2 579 дол. за сотку.

Про це УНІАН повідомили в консалтинговій компанії «SV Development».

За даними компанії, за вказаний період вартість земельних ділянок у Дніпропетровському районі області виросла на 0,78% (21 дол.) – до 2741 дол./сотка, у Новомосковському – виросла на 2,22% (27 дол.) – до 1230 дол./сотка, у Криничанському – виросла на 1,61% (16 дол.) – до 1041 дол./сотка, у Синельниківському – знизилася на 1,31% (37 дол.) - до 2784 дол./сотка.

***

Аналіз компанії проводиться тільки для ділянок під індивідуальне житлове будівництво, не включаючи землі з іншим цільовим призначенням, у районах обласних центрів з максимальною кількістю проведених угод.