Українці стали менше купляти напівфабрикатів і налягають на сало

У 2010 році загальна кількість товарів у купівельному кошику українців зменшилася, зате він став здоровішим. Про це COMMENTS.UAрозповіли виробники і ретейлери.

Так, за оцінками групи компаній Fozzy, упродовж усього 2010 року більшість покупців як і раніше продовжували уважно стежити за витратами на харчування. Загальна кількість товарів у кошику зменшилася - люди почали ретельніше ставитися до продуктів, які вони купують. «Ми зафіксували скорочення обсягу разової покупки за одночасного збільшення частоти візитів. Це означає, що навіть споживачі з невисоким рівнем доходу вважають за краще придбавати сьогодні меншу кількість товару, але вищої якості. Водночас кількість грошей, які громадяни витрачали на їжу, залишилася тією ж або дещо збільшилася», - відзначає віце-президент з маркетингу Fozzy Group Михайло ДУДНИК.

Інший момент, у 2010 році продовольчий кошик українців став здоровішим, частка товарів швидкого приготування і напівфабрикатів у ній суттєво скоротилася. Начальник відділу маркетингу ВАТ «Миронівський хлібопродукт» Валерія ОЧЕРЕТЯНА наводить приклад: торік із 40 новинок підприємства в категорії м’ясоковбасних виробів 38% припало на продукцію економічного сегменту, 45% — на середньоціновий і лише 17% — на ціновий сегмент вищого за середній і преміального. У міжпродуктових категоріях дешева риба — до 22 грн./кг (оселедець, мойва, кілька) — склала конкуренцію курячим стегенцям і продуктам із замінників м`яса, збільшившись в обсягу споживання на 16%.

Хоча є декілька продуктових категорій, від яких українці не можуть відмовитися. Наприклад, дуже непогано почувається сало. За інформацією GFK Ukraine, тільки в першому півріччі 2010 року цього продукту було спожито на 14% більше, ніж за аналогічний період 2009-го. Динаміку зростання споживання компанія зафіксувала також у таких категоріях, як макаронні вироби, овочі і квас.

Виробники, які підхопили тренд «здорового способу життя» (або псевдоздорового), зуміли здобути з цього вигоду. Так, відносно нові для ринку України категорії — холодний чай та енергетики — впродовж 2010 року показали зростання на 12,3 і 21% відповідно. І це притому що до продуктів першої необхідності (як, загалом, і здорового способу життя) вони жодним чином не відносяться. Зате постраждали соки. «Торік їх споживання становило трохи більше 13 л, хоча в 2008 р. воно було на рівні 17 л на рік», — відзначає директор з маркетингу компанії «Сандора» Олена СТОЯНОВА.

Економічна ситуація, яка поліпшилася, повернула в раціон українців й інші не найкорисніші продукти. За словами керівника відділу дослідження смаків споживачів компанії «Крафт Фудз Україна» Антоніни ЖУРАВЛЬОВОЇ, криза найбільш негативно позначилася на так званих імпульсних групах товарів, таких як кава «3 в 1», жувальна гумка, шоколадні батончики. Падіння обсягів з даних категорій виявилася на рівні 10–15%, порівняно з 2008 роком. «Але нині ситуація змінилася. Якщо в першій половині 2010 року ми ще спостерігали падіння, то з осені почався приріст обсягів продажів», - розповідає експерт.