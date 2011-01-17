Туркменія пропонує Європі будувати газопровід через дно Каспія

Будівництво трубопроводу через дно Каспія - найкращий варіант постачань туркменського природного газу до Європи, заявив президент Гурбангули Бердимухамедов у суботу на переговорах з головою Єврокомісії Жозе-Мануелем Баррозу, який перебував в Ашгабаті з дводенним візитом.

На думку керівника Туркменії, "будівництво трубопроводу через дно Каспія є привабливим з комерційного, фінансового й інфраструктурного поглядів".

"18 листопада 2010 року в Баку на саміті голів Прикаспійських держав ми офіційно заявили, що прокладання підводного трубопроводу через дно Каспія може бути здійснене з відому тих держав, через ділянки дна яких буде збудований такий трубопровід", - наводить його слова РІА "Новости".

При цьому він наголосив, що таке будівництво може бути здійснене при дотриманні найвищих міжнародних екологічних стандартів і норм.

Голова Туркменії також зазначив, що "одночасно з трубопроводом можна розглядати і можливість транспортування скрапленого природного газу через Каспій, для чого потрібні спеціальна інфраструктура і наявність танкерного флоту. "Вважаю, що ці й інші варіанти постачань туркменського природного газу до Європи можуть стати предметом найсерйознішого обговорення між Туркменистаном і урядами зацікавлених європейських держав і компаній", - сказав Бердимухамедов.