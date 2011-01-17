Військовий прокурор Центрального регіону дає прес-конференцію
05:56, 17 січня 2011Суспільство
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Микола Голомоша підіб`є підсумки
17 січня, о 15.00 розпочнеться прес-конференція військового прокурора Центрального регіону України Миколи ГОЛОМШІ за підсумками роботи ВП ЦРУ у 2010 році та щодо пріоритетів діяльності 2011 року.
Як повідомив УНІАН прес-секретар військового прокурора Центрального регіону України, прес-конференція відбудеться за адресою: м. Київ вул. Командарма Каменєва 8.
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