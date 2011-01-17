У Києві відкриється виставка ляльок Оксани Цюпи

18 січня у Києві в Музеї Гетьманства відкривається виставка ляльок Оксани Цюпи - “Вертеп”.

“Коли під Різдво на Україні святкова компанія тягне із собою Вертеп, і він пливе уночі над сільською дорогою – у навколишньому світі трапляються тривожні і небезпечні події… В наших місцях щорічно твориться космогонічний міф. Поява Вертепу з колядниками свідчить, що народився Новий світ. Він, як завжди, готовий протистояти біснуванню хаосу…”

Ірод, Смерть, Чорт, Ангел - цих та інших персонажів можна буде знайти на виставці української майстрині.

Художниця Оксана Цюпа народилася в Києві. Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості за фахом «художнє моделювання одягу». Працювала на Київській кіностудії ім. Олександра Довженка. Займалася декоративною керамікою, живописом по склу, виготовленням клаптевих ковдр (печворк). Текстильною лялькою захопилася у 2000 році. Мала ряд персональних виставок ляльок.

Роботи Оксани Цюпи перебувають у приватних колекціях України, Європи та Америки.

"Вертеп"

Місце: Музей Гетьманства (вул. Спаська, 16-д, Поділ, ст. м. "Контрактова площа").

Відкриття: 18 січня о 18 годині

Триватиме до 1 лютого 2011 року.