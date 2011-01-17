У Києві відкриється виставка ляльок Оксани Цюпи
18 січня у Києві в Музеї Гетьманства відкривається виставка ляльок Оксани Цюпи - “Вертеп”.
“Коли під Різдво на Україні святкова компанія тягне із собою Вертеп, і він пливе уночі над сільською дорогою – у навколишньому світі трапляються тривожні і небезпечні події… В наших місцях щорічно твориться космогонічний міф. Поява Вертепу з колядниками свідчить, що народився Новий світ. Він, як завжди, готовий протистояти біснуванню хаосу…”
Ірод, Смерть, Чорт, Ангел - цих та інших персонажів можна буде знайти на виставці української майстрині.
|Оксана Цюпа. Фото УНІАН
Роботи Оксани Цюпи перебувають у приватних колекціях України, Європи та Америки.
"Вертеп"
Місце: Музей Гетьманства (вул. Спаська, 16-д, Поділ, ст. м. "Контрактова площа").
Відкриття: 18 січня о 18 годині
Триватиме до 1 лютого 2011 року.