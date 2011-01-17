Експерти не бачать сенсу в пропонованому регулюванні ринку платіжних систем

На сьогодні немає визначеної економічної доцільності пропонованих варіантів законодавчого регулювання ринку платіжних систем, таку думку висловили опитані УНІАН експерти.

Зокрема, співвласник консалтингової компанії ТОВ «Фінком Інвест» Роман БУБЛИК в інтерв`ю УНІАН щодо запропонованих законопроектів у цій сфері сказав: «Якщо подивитися на запропоновані законопроекти, то написано багато, але я так і не зміг знайти в жодному з них, ні в пояснювальній записці простого пояснення: проблема така-то, вимагає рішення такого-то, і що цей законопроект повинен служити вирішенням конкретної проблеми».

Директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ у свою чергу заявив, що серед іншого, зазначеними законодавчими ініціативами планується замкнути всі операції, що здійснюються на території України, на спеціальному національному кліринговому центрі, що фактично означає утворення монополії на ринку. «Крім того, нова система призведе до збільшення витрат банків, оскільки їм доведеться змінювати налагоджені технології роботи», - сказав І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Докладніше читайте в матеріалі «Експерти: «Ринку безготівкових платежів необхідне прозоре держрегулювання», розміщеному на сайті УНІАН-Економіка.