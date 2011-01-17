Обстріляли суд, де розглядається справа про пам'ятник Сталіну

У Запоріжжі обстріляно будівлю Жовтневого районного суду, де слухаються справи про вибух у Свято-Покровському храмі і розглядаються матеріали підозрюваних у знищенні пам`ятника Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, інформацію про це сьогодні підтвердив голова Жовтневого райсуду Віктор ТАТАРИНОВ.

"Справді, в неділю, 16 січня, після 19.00 невідомий вистрілив у вікно кабінету судді на першому поверсі", - заявив В.ТАТАРИНОВ, відзначивши, що на момент події "це було єдине вікно, в якому світилося: суддя просто затримався на роботі".

"Куля пролетіла над його головою і влучила в шафу. Пошкоджено скло, штору, жалюзі і меблі", - розповів В.ТАТАРИНОВ.

За словами голови Жовтневого райсуду, суддя, кабінет якого виявився обстріляним, "не мав стосунку до резонансних справ, що потрясли Україну в січні, серед яких справи паламарів і націоналістів".

Як повідомив перший заступник прокурора Запорізької області Олександр ПОПОВИЧ, "у результаті огляду місця події (кабінету судді - УНІАН) виявлений розплющений металевий предмет сірого кольору, схожий на кулю пневматичної зброї".

У зв`язку з цим зараз правоохоронні органами "вживають заходів для розкриття злочину: встановлюється особа, яка стріляла, і зброя, з якої стріляли", сказав О.ПОПОВИЧ.

За словами голови Жовтневого суду, раніше "на адресу суддів та інших чиновників лунали погрози від представників певних зацікавлених сил".