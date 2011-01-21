Янукович вимагає розкрити справу про вибухи в Макіївці

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ провів нараду з керівниками силових відомств щодо заходів, які вживаються у зв’язку із вибухами у Донецькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ наголосив на необхідності посилення роботи для розкриття цих резонансних злочинів.

За даними прес-служби, нарада проходила у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» відразу після повернення Президента на Батьківщину з Японії, де він перебував з візитом.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 січня в Макіївці пролунали два вибухи - біля торговельного центру і біля центрального входу в адміністративну будівлю держпідприємства "Макіївугілля". В результаті обох вибухів ніхто не постраждав. Поблизу одного з місць вибуху на стіні був виявлений прикріплений конверт, в якому містилася вимога виплатити велику суму грошей "від людей, які відомі в Макіївці". У листі також вказані механізми і порядок передачі грошей.

У зв’язку з подіями в Макіївці В.ЯНУКОВИЧ вирішив скоротити свій візит до Японії.