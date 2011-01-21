Луганська міліція посилено патрулює міста та дороги

У Луганській області міліцію переведено на посилений варіант несення служби.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю обласного управління МВС.

«Особовий склад органів внутрішніх справ Луганської області переведено на посилений варіант несення служби. Це означає, що посилено наряди патрулювання, які здійснюють охорону правопорядку, патрулюють в громадських місцях для того, щоб не допустити будь-який прояв порушення громадського порядку. Також посилено наряди ППС, які несуть службу на дорогах», - повідомила керівник відділу зв`язків з громадськістю управління МВС у Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ.

Інформацію про те, що в Луганській області введено особливий стан через вчорашні вибухи в Макіївці, у ВЗГ УМВС у Луганській області спростували. «Все це робиться в рамках звичайних заходів», - сказала керівник ВЗГ.

Як повідомляв УНІАН, завтра, 22 січня, по всій Україні заплановано заходи з нагоди святкування Дня Соборності.