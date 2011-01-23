В Одесі міліція закрила притулок для тварин

Міська програма з контролю над популяцією бездомних собак і котів припинена співробітниками Відділу боротьби з незаконним оборотом наркотиків Управління МВС України в Одеській області під приводом відсутності ліцензії у лікарів-ветеринарів на проведення стерилізації із застосуванням кетаміну як наркозу.

Про це сьогодні повідомила УНІАН директор добродійної установи «Притулок для захисту і допомоги бездомним тваринам» Ірина НАУМОВА, уточнивши, що «несподівано нагрянули до притулку на 6-му кілометрі Овідіопольської траси, де стерилізують собак і кішок, співробітники ОБНОН, які вилучили запас препарату «кетамін», який застосовується як наркоз при хірургічних операціях».

У свою чергу, ветеринарний лікар притулку Валерій ЗНАМЕРОВСЬКИЙ додав, що інспектори мотивували свої дії тим, що «на початку січня рішенням Кабміну України психотропна речовина “кетамін” (анестетік), який використовується у ветеринарії, включено до переліку психотропних речовин. І тепер для проведення хірургічних втручань з використанням кетаміну потрібна ліцензія, якої у ветеринарів немає. Немає також препарату для заміни кетаміну, втім не визначено постановою Кабміну і механізм звітності при використовуванні речовин для наркозу».

Крім того, для зберігання препарату, який використовується для стерилізації тварин, міліція вимагає створити особливі умови – спорудити у притулку окреме приміщення.

Все це, відзначають ветеринари, ставить під загрозу функціонування найбільшого у Східній Європі притулку, який створено зусиллями Німецької спілки захисту тварин за сприяння колишньої міської влади. Протягом шести років тут виконано близько 30 тисяч операцій зі стерилізації тварин, частина яких залишилася в притулку, а більшість повернуто на вулиці міста або передано до сімей городян.

Крім того, на межі закриття перебуває другий одеський притулок для тварин «Ковчег», який з початку поточного року не одержав щонайменшої фінансової підтримки від нинішньої міської влади.

Як повідомила УНІАН віце-президент одеського Союзу захисту тварин Ірина МОМОТ, «натомість нас повідомили про ймовірність позбавлення притулку пільгової плати за орендоване приміщення, де ми розмістили, годуємо і надаємо ветеринарну допомогу майже сотні бездомних собак. Крім того, у «Ковчега» виникла заборгованість за електроенергію понад 6 тис. грн.»

З урахуванням ситуації, що склалася, віце-мер Одеси Микола ІЛЬЧЕНКО провів нараду за участю представників облУВС, притулків для бездомних і комунальної служби з вилову бродячих собак, після закінчення якого запевнив, що «діяльність добродійної установи «Притулок для захисту і допомоги бездомним тваринам» не буде зупинено, а лише приведено у відповідність з чинним законодавством».

У свою чергу, начальник управління міськради Ігор ДЕРБОГЛАВ відзначив, що «коштів на підтримку притулків мерія не має. Зараз навіть міська служба з вилову бездомних тварин тримається на голому ентузіазмі».