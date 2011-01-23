В Одесі затримали київського афериста

В Одесі співробітниками Суворовського райвідділу міліції затримано 27-річного жителя Києва, який організував злочинний бізнес на працевлаштуванні моряків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у відділі кримінального розшуку райвідділу міліції.

Досудовим слідством встановлено, що «шахрай мешкав протягом останнього року на найманих одеських квартирах, вишукував на рекламних веб-сайтах інформацію про вакансії посад моряків і пропонував платні послуги з працевлаштування на судна зарубіжних компаній як повноважний представник громадської організації транспортників. Хоча насправді ніякими повноваженнями від крюінгових компаній не володів і забезпечувати роботою нікого не збирався».

За словами старшого оперуповноваженого карного розшуку РВВС Володимира БЕСПАЛЬКА, «спочатку заїжджий аферист вимагав від довірливих моряків за послуги з майбутньої відправки в рейс по 500 доларів, а потім, увійшовши у смак, збільшив таксу за посередницькі послуги до 1 тисячі «зелених». Для більшої переконливості зловмисник вимагав у «клієнтів» пакет необхідних документів в оригіналі, а іноді навіть цинічно насміхався, примушуючи досконально вивчати англійську мову».

Коли ж наставав обумовлений час відправки в рейс, «клієнти» раптом виявляли, що телефон представника громадської організації транспортників постійно «недоступний».

Всього по місцю затримання злочинця правоохоронці виявили і вилучили чотири телефони, якими він користувався, щоб не бути спійманим, а також 276 комплектів документів, що належать жертвам спритного столичного шахрая, які мешкали також в Миколаєві, Херсоні та інших містах.

Що стосується грошей за «послуги», то їх аферист витратив. Наразі його притягнуто до відповідальності, згідно ст. 190 КК України (шахрайство).