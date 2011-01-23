Жінка вискочила від слідчого з вікна третього поверху

З вікна третього поверху Лозівського міського відділу міліції Харківської області вистрибнула 36-річна місцева жителька.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Харківській області, інцидент стався 22 січня, коли жінку було запрошено до слідчого.

За даними ЦЗГ, жінка є підозрюваною у кримінальній справі, порушеній за фактом крадіжки з приміщення (ч. 3 ст. 185 Кримінальнього кодексу України). З 18 січня вона перебувала на підписці про невиїзд.

Після пред’явлення обвинувачення у скоєнні злочину жінка повністю визнала свою вину і надала слідчому необхідні свідчення. Після цього їй було запропоновано взяти участь у відтворенні обставин скоєння крадіжки. Жінка погодилася, але, пославшись на свої особисті потреби, пішла до туалетної кімнати. Там вона зачинила двері і вистрибнула з вікна, намагалася втекти, проте була затримана працівниками міліції. Для з’ясування стану здоров’я обвинувачену швидкою допомогою було доправлено до Лозівської районної лікарні, де їй надається медична допомога.

За даним фактом проводиться службова перевірка.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня з четвертого поверху будівлі Лозівського міського відділу міліції вистрибнув 39-річний чоловік, який обвинувачувався у незаконному зберіганні наркотиків. З травмами він був доправлений до лікарні, де згодом помер.