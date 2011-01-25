Янукович доручив захистити співвітчизників за кордоном

На виконання доручення Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Міністерство закордонних справ України посилює заходи із захисту громадян України, що перебувають за кордоном.

Про це УНІАН повідомили у Департамент інформаційної політики МЗС України.

У повідомленні зазначається, що “24 січня 2011 року у московському аеропорту „Домодєдово” стався вибух, який за офіційними даними забрав життя 35 осіб, з яких 23 ідентифіковано. Внаслідок цієї трагедії загинула громадянка України – Машутіна Ганна Григорівна, 1981 року народження. Наразі проводиться експертиза та слідчі дії. Рідні Ганни поінформовані про трагедію і вже виїхали до Москви”.

За огляду на цю безпрецедентну подію, Міністерством закордонних справ України посилюються заходи із захисту громадян України, що перебувають за кордоном. “У цьому контексті вже на даному етапі дипломатичним представництвам України за кордоном доручено на постійній основі здійснювати оперативний моніторинг потенційних та існуючих загроз”, - зауважили в МЗС.

Також в зовнішньополітичному відомстві України наголосили, що “в місцях компактного проживання наших співвітчизників буде проведено необхідну інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на дотримання ними загальних безпекових вимог в умовах виникнення кризових ситуацій у країні перебування, буде надано необхідну консультативну допомогу українським громадянам”.