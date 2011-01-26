Уряд хоче бачити Льодовий палац вже до 1 липня

У Луганську побудують Льодовий палац.

Як передає кореспондент УНІАН, на сесії Луганської міської ради депутати одноголосно проголосували за виділення землі під будівництво Льодового палацу в кварталі Степовому.

Будівництво Льодового палацу в Луганську має бути завершене вже до 1 липня цього року. За словами міського голови Сергія КРАВЧЕНКА, таке завдання перед містом поставлене урядом. Основна частина коштів на будівництво, за словами мера, буде виділена з державного бюджету.

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25 січня на сесії Луганської міської ради затверджено Генеральний план міста Луганська.

Як передає кореспондент УНІАН, міський голова Луганська Сергій КРАВЧЕНКО зазначив, що ухвалено містобудівну «конституцію», на базі якої вже розроблятиметься детальне планування забудови територій обласного центру.

«Ухвалення цього документа - це дуже важливий крок у розвитку міста. Тому ми провели дуже велику роботу щодо ознайомлення з Генпланом громадськості, максимально врахували всі доповнення, які надійшли від луганчан під час громадських слухань і роботи погоджувальної комісії. Пропозиції погоджувальної комісії, які викликали спори сьогодні на сесії й стосуються будівництва окремого об`єкту, створення паркової чи іншої зони в якомусь конкретному кварталі або районі, ми дали протокольне доручення управлінню архітектури і містобудування Луганської міської ради врахувати при розробці планів детального планування території міста», - прокоментував ухвалення Генплану С.КРАВЧЕНКО.

Проект Генерального плану м. Луганська пройшов комплексну державну експертизу в м. Києві.

Розрахунковий період Генерального плану м. Луганська - до 2029 року.