Український капітан викрадений під час нападу на судно в Нігерії

Двоє людей, зокрема громадянин України, були викрадені озброєними людьми під час нападу на грецьке судно в Нігерії, повідомила берегова охорона Греції.

Грецька компанія-оператор вантажного судна Perseas, яке ходить під прапором карибської держави Сент-Вінсент і Гренадіни, повідомила, що судно в момент нападу перебувало на якорі в порту Онне в Нігерії.

"Стався напад озброєних осіб, які поранили двох членів екіпажа з громадянством Єгипту і викрали капітана-українця та 54-річного першого помічника, громадянина Греції", - наводить повідомлення РІА "Новости".

Портове керівництво повідомило про події до МЗС Греції для подальшого розгляду. На судні було 15 членів команди, включаючи громадян України, Греції, Сирії, Єгипту і Філіппін, уточнює міністерство.