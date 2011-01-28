У Львові викрили казино в підвалі

В підпільному казино, викритому у Львові, правоохоронці вилучили 52 гральних автомати вартістю понад 2,5 млн грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, підпільне казино розміщувалося в підвалі одного з будинків у Львові, де колись був магазин. Згодом приміщення віддали в оренду. Нові господарі зробили ремонт і обладнали у підвалі казино. При вході до будинку були встановлені надсучасні відеокамери.

«Щоправда, потрапити сюди міг не кожен. Заклад діяв в умовах суворої конспірації. Про свій візит клієнти мали повідомляти завчасно. Крім того, вони ще й проходили так званий «фейс контроль». Адміністратор або власник казино повинні були знати клієнта в обличчя. Лише тоді його впускали до приміщення», - розповів УНІАН заступник керівника відділу Управління державної служби боротьби з економічною злочинністю Львівщини Михайло ТЕСЛЯ.

Тому, за його словами, міліціонерам нелегко було дізнатися про цей осередок грального бізнесу і влаштувати на нього «облаву».

«Під час перевірки у приміщенні казино було виявлено і вилучено 52 гральних автомати, зокрема й електронну рулетку, на загальну суму понад два з половиною мільйони гривень», - заявив М.ТЕСЛЯ.

Правоохоронці порушили кримінальну справу за зайняття забороненими видами діяльності.